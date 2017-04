Android-Streit zwischen Google und Anti-Monopol-Komitee Russlands beigelegt

Quelle: Reuters

Der Internet-Riese Google zahlt in Russland eine Kartellstrafe von 440 Millionen Rubel (7,3 Mio Euro) wegen voreingestellter Smartphone-Anwendungen. Google und das russische Anti-Monopol-Komitee einigten sich am Montag in Moskau darauf, ihren anderthalbjährigen Rechtsstreit beizulegen. Das gibt die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Behörde bekannt. Google akzeptiere das Bußgeld, im Gegenzug würden die Verfahren eingestellt.