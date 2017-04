Osterfest kehrt in befreite Christengemeinden von Mossul zurück

Zum ersten Mal seit drei Jahren haben irakische Christen im befreiten Umland östlich der IS-Hochburg Mossul wieder Ostern gefeiert. Sicherheitskräfte hatten dieses Gebiet im Oktober vergangenen Jahres von den Extremisten erobert. Einige Dutzend Gläubige seien am Samstagabend in einer Kirche in dem Ort Karakosch zusammengekommen, sagte der Priester Imad Chuschtba. "Es war eine symbolische Messe, nichts Großes wegen der Sicherheitslage".