OSZE: Türkei-Referendum verstößt gegen internationale Standards

Quelle: www.globallookpress.com OSZE: Türkei-Referendum verstößt gegen internationale Standards

Das türkische Verfassungsreferendum widerspricht Wahlbeobachtern zufolge den internationalen Regeln. So verstoße der Einsatz ungestempelter Wahlzettel gegen das Gesetz, erklärte die Beobachtergruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Montag in Ankara gegenüber Reuters. Ähnlich äußerten sich Vertreter des Europarates, in dem die Türkei Mitglied ist. Dort, wo Beobachter Wahllokale aufgesucht hätten, sei das Referendum aber planmäßig und effizient verlaufen.