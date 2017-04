Lloyds Banking Group verlegt ihre europäische Zentrale nach Berlin

Lloyds Banking Group verlegt ihre europäische Zentrale nach Berlin

Eines der ältesten britischen Bankhäuser, Lloyds Banking Group, hat für sein neues Hauptquartier in Europa Berlin erwählt. Die Zentrale soll dorthin nach dem Brexit verlegt werden. Lloyds habe schon eine Anfrage an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestellt, damit der Status der Stelle in Berlin bereits zum September geändert wird. Das Berliner Lloyds-Büro ist mit seinen 300 Angestellten derzeit das größte in Europa.