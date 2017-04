Pjöngjang gründet spezielle taktische Einheiten

Quelle: Reuters

Pjöngjang hat inmitten der militärischen Spannungen mit Washington und Seoul eine neue Teilstreitkraft namens „Sonderoperationskräfte“ eingerichtet. Das ergab eine Analyse der nordkoreanischen Berichterstattung anlässlich der Militärparade in Pjöngjang am 15. April, die die Nachrichtenagentur Yonhap vorgenommen hat. Die neuen Einheiten sollen den Sondereinsatzkräften der USA und Südkoreas in Zeiten der gemeinsamen Militärmanöver der letzteren entgegengesetzt werden.