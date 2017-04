Offizielle Anklage gegen Ex-Präsidentin Südkoreas Park Geun-hye erhoben

Am Montag ist die entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye offiziell angeklagt worden. Das gab die Nachrichtenagentur Yonhap bekannt. Demnach wird der Ex-Präsidentin unter anderem Amtsmissbrauch, Anwendung von Zwang, Bestechung und Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen.

Am 3. März war Park Geun-hye zum ersten Mal seit ihrer Verhaftung einem Verhör unterzogen worden. Festgenommen wurde sie anhand eines Haftbefehls des Gerichts in Seoul. Der Arrest erfolgte nach einer Befragung, die fast neun Stunden dauerte.

Für den Eklat hatte die engste Vertraute der Präsidentin, Choi Soon-sil, gesorgt. Obwohl sie kein Amt in der südkoreanischen Regierung bekleidet, hat sie Reden für die suspendierte Staatschefin mitgeschrieben und womöglich Großunternehmen erpresst. Das Gericht in Seoul sah es als erwiesen an, dass Park Geun-hye es zuließ, dass ihre Freundin sich in die inneren Angelegenheiten der Regierung eingemischt und dabei eigene Interessen verfolgt habe.