Türken in Deutschland stimmten mit deutlicher Mehrheit für Erdoğans Präsidialsystem

In Deutschland hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan mit seinem Präsidialsystem fast eine Zweidrittelmehrheit erzielt. Etwa 61,3 Prozent der in Deutschland lebenden Türken unterstützen seine Verfassungsreform. Das berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu nach Auszählung fast aller Stimmen aus dem Ausland.

Im Nachbarland Österreich lag die Zahl der Ja-Stimmen noch höher: Etwa 73,5 Prozent gaben ihre Stimmen für das Präsidialsystem in der Türkei ab. Belgien mit seinen 75,1 Prozent der Stimmen kam auf den höchsten Wert in Europa. Insgesamt stimmten rund 2,9 Millionen Wahlberechtigte im Ausland ab. In Deutschland sind 1.430.126 türkische Wähler registriert.