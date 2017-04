Trumps Berater wirft Russland "subversive Aktivitäten" in Europa vor

Quelle: www.globallookpress.com Trumps Berater wirft Russland "subversive Aktivitäten" in Europa vor

Russland führe subversive Aktionen in Europa durch, und man sollte in diesem Zusammenhang "harte Diskussionen" mit dem Land anfangen. Das erklärte der Berater des US-Präsidenten Donald Trump für nationale Sicherheit, Herbert McMaster, in einen Interview für den TV-Sender ABC. "Russland unterstützt das mörderische Regime in Syrien, was den Bürgerkrieg fortbestehen lässt", sagte McMaster.