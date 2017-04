Duterte vergleicht Trump mit sich: "Er ist ein pragmatischer Denker"

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat seinen US-amerikanischen Amtskollegen gelobt und dabei betont, dass sie vieles gemeinsam hätten. Das teilte das Nachrichtenportal Philippines Star am Sonntag mit. "Trump ist ein Realist und ein pragmatischer Denker", sagte das philippinische Staatsoberhaupt. "Trump ist tiefdenkend, selbst wenn er nicht so zu sein scheint. Genauso wie ich, ich bin nicht besonders intelligent, aber sehr bedächtig", so Duterte.