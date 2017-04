Über 3.000 Syrer bekommen Hilfsgüter von russischen Militärs

Quelle: Sputnik Über 3.000 Syrer bekommen Hilfsgüter von russischen Militärs

Innerhalb von 24 Stunden haben syrische Einwohner humanitäre Hilfe im Rahmen von sieben Operationen des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien bekommen. Russische Militärs lieferten in die Provinz Aleppo 3.000 Portionen warmes Essen sowie 1,8 Tonnen Brot. Bewohner der Ortschaft Dschaftlik in der Provinz Latakia bekamen 1,2 Tonnen Lebensmittel.