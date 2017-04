Abstimmung über Verfassungsreform in Türkei ist beendet

Quelle: Reuters Abstimmung über Verfassungsreform in Türkei ist beendet

Die Türkei hat in einem Referendum über die von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vorgeschlagene Verfassungsänderung entschieden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Wahllokale schlossen am Sonntag um 16.00 Uhr (MESZ). Unmittelbar danach begann die Auszählung. Erste Ergebnisse werden noch am Sonntagabend erwartet. Wann feststeht, welches Lager eine Mehrheit der Stimmen erzielt hat, hängt davon ab, wie knapp das Ergebnis ausfällt.