Acht Tote nach Sturzfluten auf den Philippinen

Acht Menschen sind nach starken Regenfällen und Sturzfluten auf den Philippinen ums Leben gekommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die örtliche Katastrophenschutzbehörde. In der Stadt Carmen in der Provinz Cebu ertranken sieben Menschen, als ihre Häuser von dem schlammigen Hochwasser weggespült wurden. Vier der Toten waren Kinder.

In der Stadt Danao gab es ebenfalls ein Opfer. Ein tropisches Tiefdruckgebiet hatte am Samstag viel Regen in den Osten und das Zentrum des südostasiatischen Inselstaates gebracht. Der Fährverkehr in der Region war unterbrochen. Mehr als 4.800 Passagiere saßen fest.