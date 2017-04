Recep Tayyip Erdoğan gibt seine Stimme ab

Bei dem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei hat der Staatschef Recep Tayyip Erdoğan seine Stimme in seiner Heimatstadt Istanbul abgegeben. Der Präsident sagte anschließend, es handele sich nicht um ein gewöhnliches Referendum, sondern um eine Abstimmung über ein neues Regierungssystem. Ministerpräsident Binali Yildirim wählte in der westtürkischen Küstenmetropole Izmir. Der Führer der oppositionellen CHP, Kemal Kilicdaroglu, stimmte in der Hauptstadt Ankara ab.