Britischer Außenminister Boris Johnson bietet Russland Mitgliedschaft bei Anti-IS-Koalition an

Der britische Außenminister Boris Johnson hat Russland vorgeschlagen, sich der westlichen Anti-IS-Koalition anzuschließen. In seinem Samstagsartikel für das Blatt Telegraph schrieb der Politiker, dass Moskau damit seine strategischen Interessen in Syrien wahren und in Zukunft ein fruchtbareres Verhältnis zum US-Präsidenten Donald Trump finden könne. „Sie haben noch Zeit, auf der richtigen Seite des Konfliktes zu sein“, betonte Boris Johnson.