Quelle: Reuters Iranischer Erdölminister spricht sich für Produktionsdeckelung aus

Der iranische Erdölminister Bidschan Sanganeh hat am Samstag erklärt, dass die meisten erdölproduzierenden Länder eine Verlängerung der Förderbremse begrüßen. Auch Teheran selbst würde sich daran beteiligen, sollten sich die OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten darauf verständigen, sagte der Minister. Die vereinbarte Deckelung der Produktionsmenge gilt bis Juni. Die OPEC will voraussichtlich am 25. Mai über eine Verlängerung beraten, berichtet Reuters.