Quelle: Reuters Tausende Demonstranten fordern von Donald Trump Steueroffenlegung

In den USA sind vielerorts Tausende gegen US-Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie forderten ihn auf, seine Steuern offenzulegen. Die größten Demonstrationen am sogenannten „Steuertag“ fanden in New York und Los Angeles statt. Im kalifornischen Berkeley kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern des Milliardärs. Mindestens 13 Personen wurden festgenommen.