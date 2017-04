Türken entscheiden in Volksabstimmung über Verfassungsreform

In der Türkei findet am Sonntag das Referendum über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan angestrebten Präsidialsystems statt. Seit 08.00 Uhr Ortszeit sind im ganzen Land die Wahllokale geöffnet, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. 55,3 Millionen Wahlberechtigte sind in der Türkei zur Teilnahme an der Volksabstimmung aufgerufen. Im Ausland haben zusätzlich 2,9 Millionen Türken bereits abgestimmt.