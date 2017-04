Kurden-Bündnis drängt IS in Nord-Syrien weiter zurück

Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" ist ein von Kurden angeführtes Bündnis erstmals in die strategisch wichtige Stadt Al-Tabka im Norden Syriens eingedrungen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Demnach seien die Kämpfer der Anti-IS-Koalition von Osten und Süden her in Vororte der Stadt eingerückt. Ein Anführer der SDF erklärte, Sprengsätze der Extremisten verlangsamten den weiteren Vormarsch.