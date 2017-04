Außenminister von Russland und Katar verhandeln über Syrien-Krise

Quelle: Sputnik Außenminister von Russland und Katar verhandeln über Syrien-Krise

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat am Samstag in Moskau mit seinem katarischen Kollegen Mohammed bin Abdulrahman Al Thani verhandelt, berichtet RIA Nowosti. Erörtert wurde vor allem die Syrien-Krise. Der russische Chefdiplomat nannte das Treffen "inhaltsreich" und "konstruktiv". Die Außenminister sprachen sich für eine komplette Waffenruhe und eine möglichst schnelle politische Lösung in Syrien aus.