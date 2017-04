Viktor Orbán wirft George Soros Finanzierung illegaler Einwanderung vor

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat seine Maßnahmen gegen die US-geführte Central European University (CEU) in Budapest verteidigt. In einem Interview für die Samstagsausgabe der Tageszeitung Magyar Idök griff er erneut den CEU-Gründer George Soros an. Dem Politiker zufolge fördere der US-Milliardär die illegale Einwanderung nach Ungarn.