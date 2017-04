Russland liefert an Syrien 4,5 Tonnen Hilfsgüter

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden in Aleppo sechs Wohltätigkeitsaktionen durchgeführt, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Unter den Stadteinwohnern wurden 2.500 warme Mahlzeiten und 150 Lebensmittelsets verteilt. Je ein humanitärer Einsatz fand in den Gouvernements Damaskus und Latakia statt. Dabei wurden in die Städte Dimas und Dschabla 2,3 Tonnen Nahrungsmittel, Büromaterial und Medizingeräte geliefert.