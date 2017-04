Afghanische Behörden: US-Superbombe tötete mindestens 94 Islamisten

Mit dem Abwurf einer riesigen Bombe in Afghanistan hat die US-Luftwaffe nach Angaben lokaler Behörden mindestens 94 Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ getötet. Darunter seien vier Kommandeure der sunnitischen Extremisten gewesen, wie die Regionalregierung der Provinz Nangarhar am Samstag mitteilte. Zunächst war von 36 getöteten Islamisten die Rede gewesen. Die Region gilt als Geburtsstätte des IS in Afghanistan.