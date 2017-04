Britische Geheimdiensten suchen nach russischsprachigen Mitarbeitern

Die britische Regierungskommunikationszentrale (GCHQ) und der MI5 suchen nach russischsprachigen Mitarbeitern, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. „Ihre Russisch-Kenntnisse können Ihnen eine faszinierende Karriere in der Geheimdienstbranche eröffnen. Indem Sie dem MI5 oder der GCHQ beitreten, können Sie eine Schlüsselrolle im Schutz des Vereinigten Königreiches spielen“, steht in der Stellenausschreibung. Die Interessenten müssen auch Enthusiasmus, Flexibilität und Teamgeist aufweisen.

Neben den ausgezeichneten Sprachkompetenzen sind auch Kenntnisse in der russischen Kultur, Geschichte und Politik erforderlich. Das Mindestgehalt ist 30,490 Pfund. In der letzten Zeit ist Russisch in der Geheimdienst- und Militärbranche wieder sehr gefragt. Vor kurzem hat die US-Armee russischsprachige Zivilisten gesucht, die dem Militär als Komparsen für Rollenspiele dienen sollten.