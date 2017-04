Weiteres angebliches Bekennerschreiben taucht nach BVB-Attacke auf

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstag ist ein drittes angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Mail mit rechtsextremistischem Duktus ging am Donnerstagabend beim Berliner Tagesspiegel ein. Das Schreiben wird momentan von der Bundesanwaltschaft (GBA) in Karlsruhe auf seine Echtheit überprüft.