Warschau folgt Beispiel von Budapest - Innenminister Polens kündigt Grenzlager für Asylbewerber an

Quelle: www.globallookpress.com Innenminister Polens Mariusz Blaszczak

Polen will Asylbewerber in Lagern an der Grenze in Gewahrsam nehmen. Dem polnischen Innenminister Mariusz Blaszczak zufolge werde an entsprechenden Bestimmungen bereits gearbeitet. "Das schlechte Szenario ist eine Einwanderungswelle, die über ganz Polen schwappen könnte", zitiert Reuters den Politiker. Auf die Frage, ob er Migranten in Lagern aus Frachtcontainern hinter Stacheldraht unterbringen wolle, sagte er: "Das ist eine Idee für eine Notfallsituation, die in Ungarn gut funktioniert hat".