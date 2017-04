Apple zu Tests von autonomen Autos in den USA zugelassen

Der Handy- und Computerhersteller Apple hat in Kalifornien die Erlaubnis erhalten, selbstfahrende Autos zu testen. Dies teilte die zuständige Behörde des Bundesstaates am Freitag mit. In den USA verfügen bereits zahlreiche Unternehmen über entsprechende Zulassungen. Nun steht Apple in einer Reihe mit Google, Ford, Volkswagen und Daimler, teilt Reuters mit.