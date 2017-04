Türkischer Präsident Erdogan zur Auslieferung von Yücel: Solange ich in diesem Amt bin - niemals

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat ausgeschlossen, dass der inhaftierte deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel an die BRD ausgeliefert wird. Berlin verweigere die Auslieferung türkischer Staatsbürger, so würden Deutsche auch nicht überstellt. "Wenn einer von denen uns in die Hände fällt, wird er dieselbe Behandlung erfahren", äußerte Erdogan dem Sender TGRT laut dpa. Zu einer möglichen Auslieferung solcher Fälle sagte er: "Auf keinen Fall, solange ich in diesem Amt bin niemals".