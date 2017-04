Irans Präsident Ruhani kandidiert für zweite Amtszeit

Quelle: www.globallookpress.com Irans Präsident Ruhani kandidiert für zweite Amtszeit

Irans Präsident Hassan Ruhani hat sich am Freitag offiziell für eine zweite Amtszeit registrieren lassen. «Falls die Bürger mich wollen, nehme ich für weitere vier Jahre diese schwere Mission in Angriff», sagte Ruhani im Innenministerium nach seiner Registrierung laut dpa. Ruhanis Gegenkandidaten werfen ihm vor, die vom Land erwarteten Ziele, vor allem in der Wirtschaft, verfehlt zu haben, weil der Westen auch nach der Aufhebung der Sanktionen immer noch nicht mit dem Iran kooperieren wolle.