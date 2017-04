Flugverbindung zwischen Peking und Pjöngjang eingestellt

Quelle: www.globallookpress.com Flugverbindung zwischen Peking und Pjöngjang eingestellt

Die chinesische Fluggesellschaft Air China hat alle Flüge von Peking in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang ausgesetzt. Dies gelte von Freitagabend an, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV auf seiner Webseite. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Air China war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der letzte Flug zwischen den beiden Städten fand dem Sender zufolge am Freitagabend örtlicher Zeit statt, so Reuters.