Wasserstoff auf Saturn-Mond gibt Hoffnung auf außerirdisches Leben

Die NASA-Raumsonde Cassini hat auf dem sechstgrößten Saturn-Satelliten Enceladus Wasserstoffmoleküle entdeckt, was ein Hinweis auf die Erzeugung von Energie sein kann. Sie sollen aus Rissen in der Oberfläche des Mondes, ähnlich wie auf der Erde, entstanden sein, heißt es laut der jüngsten Studie in der Zeitschrift Astronomical Journal. Wissenschaftlern zufolge sei die Entdeckung ein „wichtiger Schritt“ bei der Suche nach außerirdischem Leben im Weltall.