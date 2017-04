Tausende Menschen ziehen aus vier belagerten Orten in Syrien ab

Am Freitagmorgen hat in Syrien der Abzug Tausender Menschen aus vier von Regierungskräften und Rebellen belagerten Orten begonnen, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Insgesamt 60 Busse verließen die beiden von regierungstreuen Kräften belagerten Orte Madaja und Sabadani nahe der Grenze zum Libanon, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie sollen in die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib im Nordwesten Syriens transportiert werden.