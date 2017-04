Usbekistans Außenministerium bestätigt IS-Verbindung des Festgenommenen nach Anschlag in Stockholm

Das Außenministerium Usbekistans hat am Freitag bestätigt, dass der Stockholm-Attentäter, der usbekische Staatsbürger Rachmat Akilow, Mitglied der Terrormilz „Islamischer Staat“ war. Der Verdächtige war in Usbekistan zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Das hatte RIA Nowosti mit Verweis auf eine Quelle in Rechtschutzorganen der Republik am Mittwoch mitgeteilt.