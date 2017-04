Russische Militärs verteilen unter syrischen Einwohnern über sechs Tonnen Hilfsgüter

Quelle: Sputnik Russische Militärs verteilen unter syrischen Einwohnern über sechs Tonnen Hilfsgüter (Symbolbild)

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien sechs humanitäre Operationen durchgeführt. Das teilte die Organisation in ihrem Bericht am Freitag mit. „In den Bezirken As Sakhra, Bustan al-Qasr, Benesid, al-Salhin, Hanano der Stadt Aleppo sowie in der Ortschaft Kudehi in der Provinz Aleppo wurden den Bewohnern 6,3 Tonnen Flaschenwasser und Lebensmittel geliefert“, heißt es im Dokument.