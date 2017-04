Universität Havanna richtet Lehrstuhl für Forschung über Fidel Castro ein

Der neue Lehrstuhl der Universität Havanna wird sich mit der Erforschung des Lebenswerks des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro befassen. Die verschiedenen Aspekte seines Erbes und seiner Gedankenwelt sollen dort systematisch ausgewertet und analysiert werden, berichtet dpa am Donnerstag mit Verweis auf die Parteizeitung «Granma». Castros Ideen werden seit langem in den Schulen gelehrt, viele seiner Leitsätze gehören in Kuba zum Allgemeingut.