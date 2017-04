USA werfen erstmals „Mutter aller Bomben“ über Afghanistan ab

Die USA sollen die Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Afghanistan mit der Bombe vom Typ GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) aus der Luft angegriffen haben. Sie wurde im Bezirk Achin in der Provinz Nangarhar im Osten Afghanistans abgefeuert, berichtet der Fernsehsender CNN mit Verweis auf seine Quellen im Pentagon. Die Bombe wurde zum ersten Mal in der Geschichte eingesetzt.

Demnach handelt es sich um die größte nicht-nukleare Bombe des US-Arsenals. Die Bombe wiegt 9.525 Kilogramm. Häufig wird sie „Mutter aller Bomben“ genannt. Damit sollten vor allem Tunnel der Terroristen zerstört werden.

Die GPS-gesteuerte Bombe wurde in den Abendstunden um 7 Uhr Ortszeit von einer MC-130-Maschine der US-Luftwaffe abgeworfen. Aktuell wird der entstandene Schaden durch das US-Militär untersucht. Es handelt sich um das erste Mal, dass die MOAB in einem Kriegsgebiet eingesetzt wurde, heißt es von US-Seite.

Der Schlag zielte darauf ab, die Risiken der afghanischen und US-Kräfte zu minimieren, während sie vor Ort Säuberungs-Operationen durchführen. Gleichzeitig ging es darum, die Vernichtung von ISIS-K-Kämpfern und IS-Einrichtungen zu maximieren", hieß es von Seiten der US-Streitkräfte in Afghanistan. BREAKING: US drops largest non-nuclear bomb in history: report https://t.co/YgOOOr9kuUpic.twitter.com/p7fDTPqEHA — The Hill (@thehill) April 13, 2017

In Afghanistan haben sich die USA in diesem Jahr hohe Ziele gesetzt. Der so genannte Islamische Staat soll dort noch 2017 vollständig besiegt werden. Die Hochburgen des IS liegen zwischen der afghanisch-pakistanischen Grenze in der Bergregion der Provinz Khorasan. Der dortige Zweig des Islamischen Staates benennt sich nach dem Namen der Provinz als ISIS-K.

Nach dem Abwurf der Bombe erklärte das US-Militär nun:

Die US-Streitkräfte haben jede Vorsichtsmaßnahme ergriffen, um zivile Opfer zu vermeiden. US-Einheiten werden die offensiven Operationen fortführen, bis ISIS-K in Afghanistan zerschlagen ist.

General John W. Nicholson, Kommandeur der US-Streitkräfte in Afghanistan ergänzt:

Da die Verluste von ISIS-K ansteigen, nutzen sie intelligente elektronische Geräte [intelligent electronic devices], Bunker und Tunnel, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Das ist die richtige Munition um diese Hindernisse reduzieren und unser Momentum bei der Offensive gegen ISIS-K beizubehalten.

Nach Angaben der Los Angeles Times, hat die US-Luftwaffe im Jahr 2011 20 der Super-Bomben für einen Gesamtpreis von 314 Millionen US-Dollar von Boeing erworben.

Die militärische Effektivität der Bombe ist unter Experten umstritten. Aufgrund ihrer schieren Größe und der enormen Druckwelle die bei etwa 1,5 Kilometern liegen soll, gilt sie daher vor allem als Mittel der psychologischen Kriegsführung.

Nach eigenen Angaben verfügen die russischen Streitkräfte bereits seit einigen Jahren über eine thermobarische Bombe, die die Sprengkraft der US-amerikanischen MOAB um das Vierfache übertrifft. Ihr Name: "Vater aller Bomben". Zum Einsatz kam diese bisher jedoch nicht.

Am Freitag wollen zwölf Staaten in Moskau über die Zukunft Afghanistans beraten. Zu der Afghanistankonferenz sind neben den USA, China, Indien, Pakistan und dem Iran auch die fünf zentralasiatischen Ex-Sowjetrepubliken. Trotz Versuchen Moskaus auch die USA zur Teilnahem zu bewegen, ließen diese zwischenzeitlich über ihren Botschafter in Russland mitteilen, dass sie der Konferenz fernbleiben werden.