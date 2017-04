Air Berlin warnt vor Problemen bei Gepäckabfertigung am Flughafen Tegel über Ostern

In der verkehrsreichsten Zeit des Jahres, von Karfreitag bis Ostermontag, sind bei Air Berlin im Schnitt über 130 Starts und Landungen pro Tag in Tegel geplant. Bislang hat sich die Lage nach dem Wechsel zum Bodenverkehrsdienstleister Aeroground immer noch nicht entspannt. "Es kann weiterhin zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen, die wir als Airline sehr bedauern," sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag der dpa.