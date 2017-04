Pentagon: US-Koalition hat bei Luftangriff in Syrien irrtümlich 18 Rebellen getötet

Die internationale US-angeführte Koalition hat mindestens 18 Soldaten der Demokratischen Kräfte Syriens bei einem Luftschlag am 11. April südlich von Al-Tabka getötet. Das gab das zentrale US-Kommando am Donnerstag in einer offiziellen Erklärung bekannt. Verbündete Kräfte hätten das Ziel als Stellung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) identifiziert und den Luftangriff angefordert, teilte das US-Militär mit.