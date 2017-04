UN-Menschenrechtler warnen vor Machtausweitung für Erdoğan

UN-Menschenrechtler fürchten bei einer Machtausweitung für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, berichtet dpa. Am kommenden Sonntag findet dort das Referendum über das Präsidialsystem statt, das Erdoğans Befugnisse deutlich ausweiten würde. Unter anderem könnte er dann selbst Notverordnungen verhängen und bestimmen, welche Maßnahmen ergriffen werden, teilten vier UN-Menschenrechtsberichterstatter am Donnerstag in Genf mit.