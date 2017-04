Erste muslimische US-Richterin tot im Fluss Hudson aufgefunden

Erste muslimische US-Richterin tot im Fluss Hudson aufgefunden

Am Mittwoch ist die Leiche der Richterin Sheila Abdus-Salaam des Obersten New Yorker Gerichts im Fluss Hudson im Westen von Manhattan entdeckt worden. Die Frau war die erste muslimische Richterin in den Vereinigten Staaten, meldet die New York Times. Nach Angaben des Blattes fanden Passanten ihren Leichnam und alarmierten sofort die Polizei.