US-Koalition greift C-Waffen-Lager des IS in Deir ez-Zor aus der Luft an - Hunderte Tote

Quelle: Reuters Symbolbild - Schwarze Rauchschwaden nach dem ein Pipeline-Abschnitt, der Öl vom al Ramlan Ölfeld zu einer Raffinerie in der Deir al-Zor Provinz transportiert, angegriffen wurde.

Die US-geführte Koalition hat am Mittwoch ein Lager des „Islamischen Staates“ voller Chemiewaffen in der syrischen Provinz Deir ez-Zor bombardiert. Das gab der Generalstab der syrischen Regierungskräfte am Donnerstag bekannt.