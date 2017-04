Sigmar Gabriel: EU hält die Tür für Balkanstaaten offen

Außenminister Sigmar Gabriel hat allen westlichen Balkanstaaten versprochen, sie auf ihrem Weg in die Europäische Union weiter zu unterstützen. Das erklärte der deutsche Politiker am Donnerstag bei einem Besuch im Kosovo. „Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland weiter zu unserem Wort, allen Staaten des westlichen Balkan die Tür offen zu halten“, so Gabriel.