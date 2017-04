Über 400 mutmaßliche PKK-Mitglieder in Türkei festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Über 400 mutmaßliche PKK-Mitglieder in Türkei festgenommen

Türkische Sicherheitskräfte haben am Mittwoch 412 Menschen gefasst, die der Beteiligung an der Tätigkeit der im Land verbotenen kurdische Arbeiterpartei PKK verdächtigt werden. Das teilte das türkische Innenministerium am Donnerstag mit. Entsprechende Operationen seien in 21 Provinzen des Landes durchgeführt worden, bei welchen auch eine große Menge an Waffen und Munition beschlagnahmt worden sei. Innerhalb der vergangenen Woche seien 131 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen worden.