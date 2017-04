Donald Trump: NATO ist nicht mehr obsolet

US-Präsident Donald Trump hat seine Worte zurückgenommen, dass die Nordatlantische Allianz eine veraltete Institution sei. "Ich habe gesagt, sie sei obsolet. Sie ist nicht mehr obsolet", sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Mitte Januar hatte Trump in einem Interview mit der Zeitung The Times erklärt, dass die NATO bestimmte Probleme aufweise. "Ich habe schon seit Langem gesagt, dass die NATO Probleme hat. Erstens ist sie obsolet, weil sie vor sehr vielen Jahren gegründet wurde. Zweitens zahlen die Länder nicht so viel, wie sie zahlen müssten. Sie ist veraltet, weil sie sich nicht um das Problem des Terrorismus gekümmert hat", zitiert die AFP den Politiker. "Die NATO ist für mich sehr wichtig", betonte er aber gleichzeitig.