Zwei Frauen wegen Mord an Kim Jong-nam vor Gericht

Quelle: Reuters Zwei Frauen wegen Mord an Kim Jong Nam vor Gericht

Wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong- un in Malaysia müssen sich seit Donnerstag zwei Frauen vor Gericht verantworten. Der Vietnamesin und der Indonesierin wird zur Last gelegt, den 45-jährigen Kim Jong-nam Mitte Februar mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe.