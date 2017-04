Tillerson: Russland und USA schaffen Arbeitsgruppe zur Stabilisierung der Beziehungen

Die USA und Russland hätten sich vereinbart, eine Arbeitsgruppe einzurichten, deren Ziel die Stabilisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen sein sollte. Das erklärte US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit seinem Kollegen Sergej Lawrow in Moskau. Nach Darstellung des US-Politikers sei das Verhältnis zwischen den beiden Ländern nun „auf einem Tiefpunkt“.

Am Mittwoch hat sich der russische Präsident Wladimir Putin mit dem US-Außenminister Rex Tillerson getroffen. Zuvor hatte Tillerson bei seinem ersten Russland-Besuch in diesem Amt mit Außenminister Sergej Lawrow verhandelt. Tillersons Reise wurde vom tiefen Zerwürfnis zwischen Russland und den USA wegen des Syrien-Konflikts und des US-Angriffs auf eine syrischen Luftwaffenbasis am 17 April 2017 überschattet.