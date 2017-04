Putin zum russischen Tag der Kosmonauten: Russland muss sein Weltraumpotential entwickeln

Russland wird sein Potential im Weltall weiter entwickeln, in den kommenden zehn Jahren werden neue Projekte in diesem Bereich realisiert, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer feierlichen Veranstaltung, die dem russischen Tag der Kosmonauten gewidmet war. „Um auf alle Herausforderungen antworten zu können, müssen wir unser eigenes Potential zu entwickeln“, so Putin.