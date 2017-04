Lawrow: Moskau bereit, Memorandum über Flugsicherheit in Syrien wieder in Kraft zu setzen

Russland sei bereit, das Memorandum mit den USA zur Vorbeugung von Zwischenfällen im Luftraum über Syrien wieder in Kraft zu setzen. Das teilte der russische Außenminister Sergei Lawrow unter Berufung auf den Präsidenten Wladimir Putin mit, der dies bei dem Treffen mit dem US-Außenminister Rex Tillerson in Moskau erklärt hatte. Dabei sollten die Vereinigten Staaten ihr Ziel der Terrorbekämpfung bestätigen, so Lawrow auf einer Pressekonferenz mit Tillerson.