Ein Jahr nach Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes - bislang 1.014 Migranten abgeschoben

Quelle: www.globallookpress.com Ein Jahr nach Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes - bislang 1.014 Migranten abgeschoben

Laut griechischer Polizei wurden seit April 2016, als der EU-Türkei-Flüchtlingspakt in Kraft getreten war, 1.014 Personen in die Türkei befördert. Athen schob zudem in den vergangenen 15 Monaten im Rahmen eines bilateralen Abkommens von 2001 mit der Türkei 1.196 Migranten ins Nachbarland ab. Weitere 979 Migranten wurden im Rahmen eines freiwilligen Rückführungsprogramms in Kooperation mit der Internationalen Organisation für Migration direkt in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt, meldet dpa.