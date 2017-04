Bundesanwaltschaft: Berlin-Attentäter Amri war Einzeltäter

Der Attentäter von Berlin, Anis Amri, sei nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft Einzeltäter gewesen, berichtet Reuters. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass weitere in Deutschland ansässige Personen in die Tatvorbereitung oder Ausführung eingebunden gewesen seien. Das teilte Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwoch mit.