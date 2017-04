Tschechien erhöht Sicherheitsmaßnahmen über Ostern

Quelle: www.globallookpress.com Tschechien erhöht Sicherheitsmaßnahmen über Ostern und Pessachfest

Rund 500 Polizisten werden über Ostern und Pessachfest zusätzlich zu den regulären Kräften in Tschechien in Fußgängerzonen, auf Ostermärkten, an Flughäfen und Bahnhöfen auf Streife gehen. Sie werden mit Maschinenpistolen bewaffnet sein. Bis zu 600 Soldaten könnten zusätzlich eingesetzt werden, sagte Innenminister Milan Chovanec am Mittwoch laut dpa.